На Волыни полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он обещал военнообязанным помочь уехать за границу.

Об этом сообщает МВД.

33-летний житель Ковельского района подыскивал военнообязанных мужчин и предлагал им помочь избежать мобилизации.

Он говорил, что может за 3 тысячи долларов внести недостоверные сведения в базу данных системы "Путь", с помощью которой военнообязанные смогут беспрепятственно и легально выехать за границу.

Его задержали при получении части от договоренной суммы, мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Отметим, что накануне Европейская бизнес-ассоциация призвала запустить в Украине сервис "е-командировки" для выезда мужчин за границу, введение которого было анонсировано еще на 1 сентября, но так и не произошло.

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