Народные депутаты, которые находятся за границей без уважительных причин, с мая не получают зарплату.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на аппарат украинского парламента.

Согласно информации аппарата Верховной Рады, зарплату начисляют на основе табеля учета рабочего времени, проведенного в комитетах, в которые входят парламентарии, или непосредственно в профильном подразделении аппарата.

Аппарат не уточнил, сколько народных депутатов пока не вернулись в Украину после 24 февраля.

Ранее "Страна" писала, что зарплату народному депутату Виктору Медведчуку Верховная Рада не платит с начала войны. Последнюю зарплату Медведчук получил в январе 2022 года. Она составила 24 тысячи гривен.

Также мы сообщали, что экс-нардеп Илья Кива, который сейчас находится в России, весной обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ.

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