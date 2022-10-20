Президент Швейцарии Игнацио Кассис, который в четверг утром прибыл в Украину, посетил Бородянку и Иванков Киевской области.

"В ужасе от военной агрессии против гражданской инфраструктуры и тронут стойкостью Украины и ее граждан в Бородянке и Иванкове. Швейцарская гуманитарная помощь и поддержка реконструкции необходимы для преодоления зимы и после", - написал Кассис в своем Twitter.

Посольство Швейцарии в Украине на своей странице в Twitter сообщило, что Кассис посетил проект по возобновлению в с.Сукачи в Иванковской громаде Киевской области, который финансирует Швейцария. Так, в Сукачах строятся деревянные модульные дома, используемые как экстренное жилье для граждан Украины, потерявших свои дома.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.