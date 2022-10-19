Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на четверг. Это произошло по соображениям безопасности.

Об отмене пишет Bild.

По информации издания, Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали президенту не ездить в Киев.

Bild приводит также комментарий неназванного представителя украинского правительства по поводу отмены поездки.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в украинской столице прямо сейчас", - высказался представитель Кабмина.

Напомним, весной в связи со Штайнмайером разразился большой скандал. Президент Германии планировал посетить Украину вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС 13 апреля. Но Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за связей немецкого политика с Россией.

Также в Офисе президента Украины отказ принимать в Киеве президента Германии тогда объяснили тем, что Киев недоволен позицией Берлина по антироссийским санкциям.

А вскоре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поедет в Киев до тех пор, пока там не побывает Штайнмайер.