Президент Швейцарии Иньяцио Кассис 20 октября прибыл в Украину с визитом. Это его первый визит с начала полномасштабной войны.

"Снова в Украине спустя год после моего последнего визита. Цель: получить представление о военной и гуманитарной ситуации и подготовительной работе для восстановления страны", - написал он в Twitter.

Ранее заявлялось, что Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в России, однако в России считают, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины в РФ.

При этом Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных из-за нежелания нарушать нейтральный статус страны и Женевские конвенции, которые требуют от нейтральных стран интернировать (лишать свободы передвижения) раненных военных.

Также Швейцария не хочет передавать замороженные российские активы Украине.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.