Армения ожидает экономического роста в 13% в этом году, при том, что ранее прогноз был всего 1,6%.

Об этом сообщает новостное агентство Arka.

Глава ЦБ республики Мартин Галстян связал это с притоком "образованных и талантливых россиян" в страну, преимущественно занятых в ИТ.

"Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13-процентный экономический рост в этом году. Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект", - заявил он.

В начале года Центробанк Армении прогнозировал рост на 5% в 2022 году.

Но затем, после начала войны в Украине, он был снижен до 1,6%, учитывая взаимосвязь между российской и армянской экономиками.

Однако, по итогу, в результате последствий войны (вызвавшей приток в страну далеко не самых бедных россиян) рост экономики Армении не замедлился, а ускорился.

Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ Армении, экономика страны по итогам года вырастет на 12,9%, а инфляция составит около 10%.

Напомним, ранее мы писали, что прогноз роста мировой экономики ухудшился, а ВВП Китая ускорит рост в следующем году. Также на днях мы рассказывали, что МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году.