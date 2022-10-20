Подозреваемый в сбыте кокаина предстанет перед судом. В столице завершено досудебное расследование в отношении киевлянина, разоблаченного на сбыте кокаина и незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

В ведомстве не называют имени подозреваемого, но судя по всему, речь идет о Юрии Чернецком. Именно фото его задержания размещены на странице, а также совпадают другие косвенные данные.

Согласно материалам следствия, 48-летний мужчина систематически сбывал кокаин на территории Киева. В рамках расследования следователи Нацполиции задокументировали несколько фактов продажи им наркотиков и задержали его на горячем в центре столицы. При обыске у мужчины изъяли пакеты с расфасованным наркотическим средством, пакетики для фасовки, электронные весы, а также боеприпасы.



В настоящее время обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.



Мера пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей продлена до 12 декабря 2022 года.



Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Отдельно в прокуратуре отметили, что мужчина обвиняется в другом уголовном производстве по факту совершения аналогичного преступления. Обвинительный акт находится на рассмотрении Бориспольского горрайонного суда в Киевской области на завершающей стадии. Следующее заседание, на котором обвиняемый должен выступить с последним словом, назначено на 3 ноября.

Напомним, Чернецкого задержали в конце августа.

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