Парламент Новой Зеландии принял закон о требовании к чиновникам использовать простой язык.

Об этом сообщает The Guardian.

В законе идет речь о запрете на использование сложного юридического языка и узкоспециальной лексики в законодательстве и всех официальных государственных документах, а также требует от государственных служащих использовать простой и понятный язык при общении с населением.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, о чем их просит правительство, каковы их права и на что они имеют право", - сказала автор законопроекта депутат Рэйчел Бояк.

Напомним, некоторое время назад мы писали о том, что в Латвии собираются ограничить русский язык на работе и в общественных местах.

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