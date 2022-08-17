Открыт прием заявок на Нацотбор Евровидения-2023. Жюри выбирает народ, песни на русском языке не принимаются
В Украине открыли прием заявок для участия в Национальном отборе на Евровидение-2023. Конечный срок подачи заявок – 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua. Условия отбора конкурсантов этого года предполагают, что песни не должны быть на русском языке.
Об этом сообщает "Суспильне мовлення" в Instagram.
Что изменится в этом году на Нацотборе:
- Состав и жюри финала Нацотбора и национального жюри для международного конкурса Евровидения будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования. Такое решение приняли после скандала с оценками в Украине.
- Как и в предыдущие годы, к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.
- Язык песни - любой, кроме языка государства-агрессора.
- Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.
Финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала на диджитал-платформах и в прямом эфире телеканала "Суспильне".
Напомним, Европейский языковой союз решил, что следующий конкурс, по соображениям безопасности, пройдет не в Украине, а в Великобритании.
Как писала "Страна", Евровидение-2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія", но в последствие вокалисты продали свой кубок победителя Евровидения почти за миллион долларов. Средства обещали передать на нужды ВСУ.