Трем лицам сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения границы военнообязанными за 12 тысяч долларов США.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем официальном Телеграм-канале.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении группе лиц в организации и руководстве незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины, а также в подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", - поясняют в прокуратуре.

Согласно информации правоохранителей, схема пересечения границы призывниками за денежное вознаграждение была разоблачена еще в августе 2022 года.

По данным следствия, столичная адвокат в разговоре с другими лицами разработала и внедрила механизм изготовления и сбыта поддельных выводов военно-врачебной комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Киева.

С этими документами мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения.

Стоимость таких "услуг" составляла 12 тысяч долларов США с одного человека. В начале августа 2022 года она была задержана при получении средств.

Руководителем Киевской городской прокуратуры ей было доложено о подозрении. По результатам последующего досудебного расследования и проведенных обысков установлена ​​причастность к этой схеме еще трех человек, которым 19 октября 2022 также сообщено о подозрении.

"Установлено, что они организовали незаконную переправку через государственную границу Украины не менее трех человек. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения уголовного правонарушения, а также других лиц, которые могут быть к нему причастны", - пишут в пресс-службе.

В прокуратуре также уточняют, что досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУ Нацполиции в Киеве по материалам и во взаимодействии с управлением миграционной полиции ГУ Нацполиции в Киеве и ГКИБ СБУ.

Напомним, ранее экс-нардепам Цареву и Олейнику сообщили о подозрении в госизмене и незаконном пересечении границы 24 февраля.

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