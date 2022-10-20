Германия поставит армии Молдовы дроны и другую военную технику.

Об этом сообщил в эфире телеканала TVR министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

"Республика Молдова имеет стратегических партнеров, надежных партнеров, которые действительно в этот сложный для всех стран период находят возможность помочь и нам", - сказал Носатый.

Носатый не назвал объёмы поставок, но сообщил, что Германия также обеспечит курсы обучения молдавским солдатам, чтобы они могли эксплуатировать полученную технику. Общая сумма военной помощи от Евросоюза составит 47 млн евро.

Напомним, ранее Носатый заявлял, что Молдова объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий в Украине или увеличения потока беженцев.

Ранее "Страна" рассказывала, что в апреле президент Молдовы Майя Санду во время выступления в честь 30-летия создания Генштаба Национальной армии признала, что страна не готова к войне и у неё нет боеспособной армии.

Также мы писали, что на днях в Молдове заявили о том, что воздушное пространство страны нарушили российские ракеты.