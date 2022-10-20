Иран сейчас является участником боевых действий в Украине. Граждане Ирана участвуют в войне, кроме того, Тегеран предоставляет оружие, которое наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сейчас иранские военные находятся в Крыму и принимают непосредственное участие в войне", - сказал Кирби. Он добавил, что иранские военнослужащие помогают России бомбить Киев.

Кирби также напомнил, что Вашингтон давно предупреждал о том, что Россия может закупать беспилотники у Ирана.

"Россия направила купленные в Иране беспилотники в Крым. Подтверждаем, что они используют их в атаках на Киев. Мы знаем, что иранские военные находятся в Крыму и помогают России в этих операциях. На сегодняшний день Россия закупила у Ирана десятки БПЛА и эти поставки будут продолжаться. Более того, мы обеспокоены тем, что Россия в будущем может закупать у Ирана ракеты класса "земля-земля", - заявил чиновник.

По его словам, БПЛА иранского производства используются как против военных, так и против гражданских целей в Украине.

"Иран и Россия лгут, отрицая, что Иран передал дроны России. Эти страны могут лгать всему миру, но не могут скрыть правду", - резюмировал Кирби.

Он заверил, что США продолжат вводить жесткие санкции как против Ирана, так и против России, чтобы затруднить Тегерану возможности продажи оружия Москве.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что США намерены принимать агрессивные меры на фоне сообщений о поставках иранских беспилотников России.

Напомним, после массированной атаки дронов МИД Украины официально назвал Иран "соучастником преступлений России против Украины".