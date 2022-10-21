Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Если мы берем условно две последние недели применения боевых наших сил и средств против дронов и результативность их сбития, то мы имеем цифру сегодня 85% именно по Shahed-136", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за 36 суток сбили 223 дрона-камикадзе "Shahed-136".

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