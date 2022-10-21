СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет в Россию. Спецслужба планирует установить всех причастных к помощи РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал спецслужбы.

Следователи СБУ хотят установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.

Сообщается, что у следствия уже "есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины".

Производство открыто по ч.1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления России. Ибо нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки России замаскировать "Шахеды" под "Герани", мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

После массированной атаки дронов МИД Украины официально назвал Иран "соучастником преступлений России против Украины". В Вашингтоне также назвали Иран участником боевых действий в Украине.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что США намерены принимать агрессивные меры на фоне сообщений о поставках иранских беспилотников России.

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