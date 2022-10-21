МИД Ирана советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и просит тех, кто сейчас в Украине, покинуть страну.

Об этом говорится на странице ведомства в Instagram.

"В связи с обострением военных столкновений... в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется не въезжать в страну. Также всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы защитить свою жизнь и безопасность", - пишет МИД Ирана.

Напомним, ранее ряд посольств призвали своих граждан покинуть Украину. Среди них, посольство США, посольство Казахстана, посольство Узбекистана, посольство Италии, посольство Египта, посольство Индии.

Тем временем, посольство Японии возобновляет работу в Киеве после семи месяцев перерыва.

Вместе с тем, мы сообщали, что в Вашингтоне назвали Иран участником боевых действий в Украине. Там подтвердили, что Тегеран предоставляет оружие, которое наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Вместе с тем Иран и Россия отрицают поставки беспилотников в РФ.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.