Граждан Ирана призывают уезжать из Украины. Фото: flickr.com

МИД Ирана советует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и просит тех, кто сейчас в Украине, покинуть страну.

Об этом говорится на странице ведомства в Instagram.

"В связи с обострением военных столкновений... в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется не въезжать в страну. Также всем гражданам Ирана, проживающим в Украине, рекомендуется покинуть эту страну, чтобы защитить свою жизнь и безопасность", - пишет МИД Ирана.

МИД Ирана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину

Напомним, ранее ряд посольств призвали своих граждан покинуть Украину. Среди них, посольство СШАпосольство Казахстанапосольство Узбекистанапосольство Италиипосольство Египтапосольство Индии.

Тем временем, посольство Японии возобновляет работу в Киеве после семи месяцев перерыва.

Вместе с тем, мы сообщали, что в Вашингтоне назвали Иран участником боевых действий в Украине.  Там подтвердили, что Тегеран предоставляет оружие, которое наносит ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Вместе с тем Иран и Россия отрицают поставки беспилотников в РФ.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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