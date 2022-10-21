Как стало известно "Стране" от своих источников в правоохранительных органах, сегодня на совещании у мэра Николаева Александра Сенкевича задержали директора коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" Александра Сагайдака по подозрению в госизмене.

"Задержание произошло по итогу совещания. Под конец в кабинет зашёл мэр Сенкевич и объявил, что приехали сотрудники Службы безопасности, у которых есть вопросы к присутствующим. После чего в кабинет зашли представители спецслужб и арестовали Сагайдака", - рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Источники в Николаевской мэрии также подтвердили эту информацию.

По версии СБУ, начальнику ритуальной службы была поставлена задача организовать "мощную агентурную группу спецслужб РФ".

Подозреваемый, как сообщают в СБУ, "сдавал" персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ и сотрудников полиции и областной прокуратуры. Также он передал россиянам списки погибших украинских военных, собирал разведданные о дислокации и маршруты пересечения подразделений ВСУ на территории региона, сообщают в СБУ.

Как писала "Страна", ранее СБУ задержала чиновницу столичного ЦНАП, которая призывала к захвату власти в соцсетях.

Также "Страна" писала, что в Черниговской области задержали мужчину, который передавал россиянам данные о центрах управления ВСУ и СБУ.