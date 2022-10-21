14 военнопленных передала Украина в "ДНР" по обмену, сообщает Sky News. Фото прибывших после обмена военнопленных в Новоазовске опубликовала АР.

На кого их обменяли, Sky News информации не имеет.

Также сообщается, что четырнадцать пленных были освобождены Украиной в Новоазовске.

Как писала "Страна", 17 октября во время обмена пленными впервые встретились украинский и российский омбудсмены - Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова. По словам российского омбудсмена, как бы ни складывалась ситуация, "уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран".

По словам Лубинца, на встрече речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников.

Напомним, 17 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил подробности очередного обмена пленными. В результате него домой вернулись более сотни украинских женщин.

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