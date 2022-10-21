Во время воздушной тревоги над Николаевской областью сбили Су-25 противника. Об этом 21 октября сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Вчера ночью Николаев атаковали дроны-камикадзе: четыре беспилотника попали по одному из учебных заведений.

Напомним, накануне мэр Николаева попросил жителей подготовить запасы еды и воды на неделю.

Также сообщалось, что в Николаеве в результате обстрела были разрушены жилой дом и цветочный рынок. Погиб мирный житель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.