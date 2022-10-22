Как писала "Страна", вокруг Каховской ГЭС складывается сложная ситуация. Вчера президент Владимир Зеленский заявил о минировании российскими войсками дамбы и агрегатов гидроэлектростанции,сказав, что "Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины".

"Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины", - сказал Зеленский. Среди других последствий, по его словам, угроза Запорожской АЭС, которая может остаться без воды для охлаждения.

В России опровергают минирование дамбы и утверждают, что ее пытается подорвать украинские войска. Украина такие намерения отрицает.

Ранее в российских телеграм-каналах появилась интерактивная карта потенциального затопления Херсонской области при прорыве плотины Каховской ГЭС. Ожидается, что поднимется волна высотой почти в пять метров, которая дойдет до Херсона за два часа. Впрочем, в Украине официально эти расчеты не подтверждали.

Это уже далеко не первая угроза, связанная с дамбами ГЭС на Днепре.

Ранее обсуждали возможные последствия ударов по Киевской ГЭС в Вышгороде. Причем тогда некоторые экологи рисовали самые апокалиптические картины, пророча гибель миллионов людей, затопление больших территорий и подъем со дна Киевского водохранилища радиоктивного "чернобыльского ила". Впоследствии другие эксперты такие сценарии опровергли.

Вообще об угрозах, связанных с дамбами Днепровского каскада, начали говорить задолго до войны.

Так, в 2020 году ученые Национального экологического совета Украины заявили об образовании пустот в конструкции Каневской ГЭС, из-за которых есть риск масштабной катастрофы с затоплением значительной части Черкасской области. И если это случится, то дамбы, которые находятся ниже по Днепру, якобы "начнут валиться по принципу домино".

Понятно, что война и угрозы ударов по дамбам увеличивают эти риски в разы.

С одной стороны, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, полностью разрушить дамбу, спровоцировав масштабную катастрофу, не так-то просто: конструкции строили еще при Советской власти с учетом военных рисков и имеют немалый запас прочности. С другой, подрывы и частичное разрушение дамб все же возможны.

"Речь идет о больших объемах воды, которые могут стать неконтролируемыми. Понятно, что это немалые техногенные и экологические риски", — говорит Колольчук.

Разбирались, что собой представляет Днепровский каскад, и какие могут быть последствия его разрушения.

Что такое Днепровский каскад

Каховская ГЭС и дамба Каховского водохранилища, об угрозе взрыва которых сейчас говорят власти, — часть большого Днепровского каскада гидотехнических сооружений, построенного во времена СССР.

Помимо Каховской ГЭС, в каскад входят Киевская (Вышгород), Кременчугская (Светловодск), Среднеднепровская (Каменское), Днепровская (Запорожье) и Каневская гидоэлектростанции, каждая из которых стоит на водохранилище и имеет дамбу.

Общая площадь днепровских водохранилищ составляет около 7 тысяч квадратных километров, а полный объем аккумулированной воды — почти 44 кубических километра. Это огромные водные запасы.

Львиная доля украинских водохранилищ сосредоточена именно по Днепру.

Создавать цепочку ГЭС на Днепре начали еще в 1928 году со строительства ДнепроГЭС (которая была взорвана во время Второй мировой войны, а затем восстановлена), а в целом Днепровский каскад оформился к 1980-м годам.

В последние годы в свете зеленого курса было принято решение расширять сеть ГАЭС и ГЭС. В частности, Днепровский каскад планировали увеличить еще на две станции. До войны шел процесс подготовки к строительству Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС-2.

Гидроэлектростанции входят в группу маневренной генерации (вместе с ТЭС и ТЭЦ) и являются важной частью объединенной энергосистемы, хотя их всегда и критиковали экологи, говорит Корольчук. Установленная мощность отечественной гидроэнергетики, по данным "Укргидроэнерго", составляет 7350 МВт.

"Вследствие повреждений инфраструктуры российскими обстрелами выросла нагрузка на энергосистему Украины. В свою очередь, ГЭС и ГАЭС продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в объединенной энергосистеме Украины", - отчитались на днях в "Укргидроэнерго".

Впрочем, гидрогенерация - это не только чистая электроэнергия, но и большие риски, о которых начали говорить задолго до войны.

Ученые называли Днепровский каскад миной замедленного действий. Главная ее опасность в том, что ГЭС строили в зонах густонаселенных районов, а площади водохранилищ слишком большие. То есть любое ЧП с дамбами может повлечь последствия катастрофического масштаба. В последнее время в профильном сообществе говорили также о том, что многие плотины вырабатывают свой ресурс, звучали предложения даже вывести ГАЭС из эксплуатации, а водохранилища осушить и рекультивировать.

Но с началом полномасштабной войны риски возросли многократно.

Затопления, непроходимые болота, радиоактивный ил

Еще в начале войны правозащитная организация "Экология, право, человек" прогнозировала большие риски для украинских ГЭС. Особо выделяли Днепровский каскад.

Также эксперты этой организации рассчитали основные риски для населения в случае повреждения инфраструктуры ГЭС.

Согласно их оценкам, в случае повреждения дамбы Днепровской ГЭС скорость подъема воды составит 4-5 метров в секунду, а в более узких местах значительно выше.

"Плотина Днепрогэс находится на расстоянии 40 километров от Запорожской АЭС. От гидроудара дамбы могут быть размыты, уровень воды на Каховском море после такого катаклизма резко снизится. Озеро-охладитель Запорожской АЭС останется без воды, что может спровоцировать аварию по типу Фукусимы", - говорится в прогнозе.

Также аналитики напомнили об опасениях общественной организации Национальный экологический совет Украины двухлетней давности. Тогда в этой организации обеспокоились общим состоянием плотин днепровских водохранилищ.

В заявлении говорилось, что при строительстве Каневской ГЭС (в 1972-1975 годы) в состав гидротехнических бетонов подмешивали золу с ТЭС. За годы эксплуатации вода вымывала эту золу, из-за чего образовывались пустоты. Оценить масштабы повреждения, по словам экспертов, сложно, так как пустоты находятся внутри конструкций.

Но, по предположениям инженеров, в аварийном состоянии могла оказаться вся плотина, которая удерживает давление 2,5 кубических километра воды, - а это очень большая нагрузка на ГЭС. В случае прорыва плотины Каневской ГЭС, как заявляли в Национальном экологическом совете, есть риск затопления значительной части Черкасской области, "возникновения непроходимых болот на этой территории", увеличения давления на плотину Кременчугского водохранилища и ее прорыва. То есть говорили о рисках сразу для нескольких дамб, из-за чего плотины, которые находятся ниже Каневской ГЭС по Днепру, начнут разрушаться одна за другой по принципу домино.

По Кременчугской ГЭС аналитики давали следующий расклад. В случае прорыва дамбы в зону затопления может попасть 70 населенных пунктов и пострадать около 200 тысяч человек.

А в случае разрушения гидротехнических сооружений Кременчугского, Каменского, Днепровского водохранилищ может произойти большое затопление Запорожской области.

Так, в случае прорыва плотины Кременчугского водохранилища меньше чем через 6 часов поток воды достигнет села Федоровки Запорожской области, через 6 часов 18 минут волна придет к плотине Днепровской ГЭС. Через 20 часов, при достижении водой уровня 53 метра, может начать рушиться плотина Днепровской ГЭС, после чего начнется затопление территории ниже Каховского водохранилища. Подъем воды в некоторых местах зоны катастрофического затопления может достигнуть 8-12 метров и будет держаться на таком уровне от 4 до 7 часов с дальнейшим спадом за 2-4 дня, говорится в отчете организации "Экология, право, человек".

Еще одна тема - радиоактивный ил, включающий стронций-90 и цезий-137, который осел на дне Киевского водохранилища после аварии на Чернобыльской АЭС.

"Прорыв водохранилища несет риски радиоактивного загрязнения вод Днепра и Черного моря", — отмечают в организации "Экология, право, человек".

Угрозы для Киева

Отдельно стоит отметить Киевскую ГЭС, которая расположена в Вышгороде. Страшилки о ее прорыве и мощной волне, которая в течение нескольких минут накроет едва ли не полстолицы, также распространяются уже не первый год.

В начале войны экологи давали следующий прогноз развития ситуации в случае повреждения гидротехнических сооружений Киевской ГЭС: только в районе Киева зона затопление может составить 42 квадратных километра с населением 400 тысяч человек. Общая площадь катастрофического затопления может достигнуть 8294 квадратных километра, в эту зону войдет 536 населенных пунктов.

26 февраля Мининфраструктуры Украины со ссылкой на "Укрводшлях" сообщило в своем телеграмм-канале, что разрушение дамбы Киевской ГЭС может привести к катастрофическому ущербу и жертвам, затоплению Киева и пригородов. И снова прозвучали слова об эффекте домино: разрушение Киевской дамбы может спровоцировать прорывы Каневской, Кременчугской и других плотин Днепровского каскада.

Обсуждения возможной катастрофы на Киевской ГЭС вновь активизировались в сентябре этого года, когда россияне начали бить по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец близ Кривого Рога.

В прессе появились апокалиптические прогнозы киевского эколога Василия Кредо, который назвал Киевскую плотину "одним из самых опасных объектов на Земле", заявив, что сооружение на 93% аварийное. Разрушение же плотины, по мнению Кредо, приведет к тому, что уже через 3 минуты четырехметровая волна накроет столичную Оболонь, далее пойдет на Троещину, Подол и Русановку. Подтопления также грозят еще 30 городам и сотням сел страны.

Впрочем, тогда с опровержением сценария "водного Армагеддона" выступили специалисты компании "Укргидроэнерго".

В "Укргидроэнерго" заявили, что дамба хоть и построена в 60-х годах, но и сейчас имеет значительный запас прочности и стойкости. Разрушить ее или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетным ударом не так-то просто.

Помимо этого в "Укргидроэнерго" добавили, что даже в случае повреждения металлических затворов плотины, может произойти "постепенная неконтролируемая утечка воды с Киевского водохранилища, в результате которой произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий". Сами зоны подтопления будут незначительными, и население предупредят о них заранее.

Предсказания более масштабных катастроф в "Укргидроэнерго" назвали манипулятивными, а распространение информации - неуместной, а порой и "вредной деятельностью, направленной на нагнетание паники, отвлечение общества от актуальных проблем и попытку обретения авторитета в медиа через распространение непрофессиональных, псевдоэкспертных данных".

Многие ученые также солидарны с такими оценками.

Доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский говорит, что Киевское водохранилище расположено на высоте 103 метра над уровнем моря, а более 90% Киева — на высоте 130-160 метров. То есть затопление более высоких территорий в принципе нереально. При этом Оболонь и Подол все же расположены ниже уровня Киевского водохранилища, но и они не уйдут под воду полностью в случае прорыва дамбы.

Также проводились аргументы в пользу большой устойчивости плотины: бетонная часть защитных сооружений строилась с учетом рисков землетрясения в 7 баллов, а рухнуть Киевская ГЭС, может "разве что в случае попадания атомной бомбы".

В Институте проблем математических машин и систем Национальной академии наук спрогнозировали, как могут быть затоплены территории Киевщины в случае повреждения дамбы. Рассмотрели три варианта: прорыв дамбы шириной 400, 280 и 100 метров. Также была составлена карта возможных затоплений.

"Самые высокие площади затоплений - в местах сниженного рельефа на севере от дамбы (от дамбы до границ Киева плюс Оболонь и Троещина) и юге (от Южного моста до защитных дамб в Козине и Проциве)", - говорится в отчете.

Ученые также отметили, что в пределах Киева могут быть затоплены небольшие участки в районе Оболонских озер, Труханова, Долобецкого и Венецианского островов, дачные и коттеджные городки на Левом берегу (Деснянский городок, Русановские сады в северной части, Нижние сады - в южной). На юге столицы под самой большой угрозой затопления участок Голосеевского района от Днепра до Столичного шоссе, село Осокорки, 11-й микрорайон Позняков, микрорайон Осокорки до улицы Ревуцкого, Бортничи до озер Заплавное и Витовец.

Например, для контрольной точки ТРЦ "Метрополис" на Оболони в случаи прорыва на дамбе шириной 100 метров угрозы подтопления нет, а если ширина повреждения составит 280 метров, вода поднимется на 0,95 метра. Для контрольной точки на Русановских садах угроза подъема воды составила бы 1,5 и 2,78 метров соответственно и т.д. Но большой волны, которая накроет столицу, по данным ученых, не будет - время подъема воды на тех же Русановских садах составит от 8 до 23 часов 20 минут в зависимости от ширины повреждения дамбы (280 или 100 метров). То есть будет время для эвакуации людей.

Но в целом, по словам Корольчука, разрушение любой из плотин Днепровского каскада — это большие риски техногенной и экологической катастрофы, просчитать все последствия которой сейчас сложно.

"Фактически эта угроза не намного меньше, чем атомная, с тем разве что отличием, что Европу и Россию "водный Армагеддон" не заденет, а вся сила удара придется на Украину", - резюмировал эксперт.