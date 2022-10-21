Американский актер Рон Мэйсэк, наиболее известный по роли шерифа Морта Мецгера в сериале "Она написала убийство", скончался на 87-м году.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление семьи знаменитости.

Близкие Мэйсэка рассказали, что он умер в окружении жены Кей и шестерых детей.

Мэйсэк родился в Чикаго, штат Иллинойс, 1 июля 1936 года. Он снялся в более двух десятках художественных фильмах, в том числе "Вторая попытка" (1968), "Время умирать" (1969), "Слушай меня" (1989), "Скамейки запасных" (2006) и "Ангелы на разлив" (2018). Популярным он стал после исполнения роли шерифа Морта Мецгера в сериале "Она написала убийство" в 1985 году. В детективе он появился более чем в 40 эпизодах и играл до его окончания в 1996 году.

Кадр из "Она написала убийство" с Мэйсэком и Лэнсбери

Примечательно, что Мэйсэк ушел спустя неделю после Анджелы Лэнсбери - исполнительницы роли Джессики Флетчер из "Она написала убийство". Лэнсбери пять дней не дожила до своего 97-го дня рождения.

Ранее "Страна" сообщала, что скончался шотландский актёр Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 72 года. Артист умер в больнице недалеко от своего дома в Ларберте, Шотландия. Последние два года Колтрейн болел.