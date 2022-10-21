В московский аэропорт "Внуково" 20 и 21 октября из Тегерана прибыли два грузовых самолета. 20 октября - Ил-76ТД (EP-PUS) компании Pouya Air, связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции", а 21 октября - Boeing 747-2J9F (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, принадлежащей военно-воздушным силам Ирана.

О рейсах сообщают сервис FlightRadar24.

Оба самолета в последние месяцы неоднократно совершали рейсы из Тегерана в Москву. Предположительно, они доставляли иранские беспилотные летательные аппараты, которые армия РФ применяет в войне против Украины. Не исключено, что на этот раз были доставлены и заказанные Москвой баллистические ракеты.

Журналисты отмечают, что в будущем ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

Рейсы осуществляются на фоне продолжающихся заявлений официальных лиц в Москве и Тегеране о том, что Иран не поставляет оружие в Россию.

Однако над Украиной уже были много раз замечены и сбивались именно иранские БПЛА Shahed-131 и Mohajer-6.

Как писала "Страна", 15 октября во Внуково из Тегерана прилетал тяжелый транспортный самолет Ил-76 иранской авиакомпании Pouya Air, который мог доставить партию беспилотников.

Американский Институт изучения войны предполагает, что Россия подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.