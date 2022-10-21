Владимир Зеленский в своём обращении 21 октября обвинил Россию в том, что она мешает экспорту украинского зерна из южных портов. По его словам, РФ искусственно создала очередь из 150 судов с зерном в Черном море.



"На этих неделях становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы притормозить наш экспорт продовольствия. На сегодняшний день более 150 судов стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей", - сказал президент.

Ранее "Стран" приводила ключевые тезисы из очередного обращения Зеленского.



Между тем Москва грозит расторгнуть "зерновое соглашение" из-за расследования ООН об иранским дронах, которые Россия каждый день использует для атак по Украине. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ответ на расследование ООН Москва может "пересмотреть сотрудничество" с ООН, в том числе не продлить "зерновое соглашение".