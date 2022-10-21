Россия ужесточила уже ранее введённые санкции против украинских компаний, бизнесменов и политиков.

Соответствующее постановление Кабмина РФ опубликовано в пятницу, 21 октября.

Теперь эти меры дополнены запретом на ввоз в Россию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются находящиеся под российскими санкциями украинские компании и граждане.

В настоящее время санкционный список РФ включает в себя санкции против более 900 украинских граждан (в их числе, например, бывший президент Украины Петр Порошенко) и более 80 компаний.

Российские санкции изначально предусматривали замораживание средств и имущества таких лиц на территории РФ и запрет на вывод ими капитала за пределы России.

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