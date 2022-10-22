США предлагают установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель, что является более высоким уровнем, чем сообщалось ранее.

Об этом сообщает Bloomberg.

Свою оценку издание делает на основе "выступлений и ссылок на исторические данные о ценах, которые официальные лица намерены использовать в качестве частичного ориентира".

Ранее в США ориентировались на цену 40-60 долларов.

"США искали цену, которая была бы достаточно высокой, чтобы покрыть производственные затраты и стимулировать продолжение производства", - пишет издание.

Потолок в 60 долларов, с одной стороны, помешает планам лишить РФ доходов от нефти, но с другой может быть достаточно высокой, чтобы Россия не отказалась от ее поставок на мировой рынок.

В США опасаются, что резкие ограничения задержат нефть внутри России и вызовут резкий скачок мировых цен, пишет Bloomberg.

Впрочем, ранее в РФ заявляли, что не будут поставлять нефть странам, которые введут ценовой потолок.

Между тем Евросоюз решил пока воздержаться от введения потолка цен на газ из-за политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок.