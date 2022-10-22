Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри провести третье сражение с Дереком Чисорой.

По словам украинского спортсмена, у него нет мнений по этому бою. "Я вообще ничего не думаю по этому бою. Тайсон Фьюри сошел с ума", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Отметим, что поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне (Англия).

Напомним, Фьюри уже дважды побеждал Чисору. В 2011 году - единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек отказался продолжать бой после десятого раунда.

В конце августа Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа и завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел Фьюри.

Фьюри назвал поединок "полным дерьмом" и заявил, что мог бы побить и Усика, и Джошуа за один вечер.

После этого Усик стал вызывать на бой Фьюри, но не хотел проводить бой раньше февраля следующего года. В сентябре украинский боксер назвал Фьюри "цыганом" и в очередной раз заявил о желании забрать у него последний пояс.

Однако Фьюри хотел драться в декабре и предложил провести бой Джошуа, но о бое не смогли договориться. Затем Фьюри планировал боксировать с немцем Мануэлем Чаррой, и тот согласился, однако и этот поединок впоследствии сорвался.