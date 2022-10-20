Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой с Дереком Чисорой, хотя его неоднократно вызывал на ринг украинец Александр Усик, обладающий поясами WBO, WBA, IBF и IBO.

Однако "Цыганский король" предпочел в третий раз подраться со своим соотечественником Чисорой, о чем сообщил в Twitter.

Бой состоится 3 декабря в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".

Фьюри уже дважды побеждал Чисору. В 2011 году - единогласным решением судей, а в 2014 году Дерек отказался продолжать бой после десятого раунда.

В конце августа Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа и завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел как раз таки Фьюри.

Фьюри назвал поединок "полным дерьмом" и заявил, что мог бы побить и Усика, и Джошуа за один вечер.

После этого Усик стал вызывать на бой Фьюри, но не хотел проводить бой раньше февраля следующего года.

"Я не хочу с претендентами боксировать. Нет принципиальности. Сейчас хочется отбоксировать с Фьюри за объединение поясов. Объединение лучше, чем просто поединок или защита. Это важнее. Хочется объединить пояса - и все. Я не хочу так много работать, чтобы боксировать просто за защиту поясов", - сказал Усик.

Однако Фьюри хотел драться в декабре и предложил провести бой Джошуа, однако они не смогли договориться.

"Для Джошуа все официально закончено. Забудь о бое, идиот, трус, мешок дерьма и бодибилдер. Я всегда знал, что у него нет мужества, чтобы сразиться с Цыганским королем", – сказал Фьюри.

Затем Фьюри планировал подраться с немцем Мануэлем Чаррой, и тот согласился, однако и этот поединок впоследствии сорвался.