Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик побывал на передовой, но не с оружием в руках.

Об этом сообщает его менеджер Эгис Климас.

"Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их - бойцы, получившие ранения на войне. Усик вошел в палату и увидел более двадцати солдат, у кого не было ног, у кого рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись", - объяснил Климас поступок Усика в интервью Talk Sport.

Напомним, Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри "цыганом" и снова заявил о желании забрать у него последний пояс.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что они пытаются организовать бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в конце этого или в начале следующего года.

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