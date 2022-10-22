В Одесской области вблизи пропускного пункта "Паланка" на украинско-молдавской границе грузовик перевернулся и заблокировал движение по дороге Одесса-Рени.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"На 51 км автодороги Одесса – Рени, вблизи пропускного пункта "Паланка", в результате ДТП ограничено движение транспорта, сейчас оно происходит по одной полосе", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и преградил обе полосы дороги. Водитель отделался ссадинами.

Полицейские Одесского районного управления полиции №2 устанавливают все обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения.

Полицейские призвали водителей по возможности выбрать альтернативный маршрут и быть максимально внимательными на дороге.

Как писала "Страна", в конце сентября в Одесской области столкнулись грузовик и автобус с полусотней пассажиров, пострадали 17 человек.

Также "Страна" писала, как под Одессой столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии водители обоих машин погибли.