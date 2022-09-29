В четверг, 29 сентября, на трассе Одесса - Южное произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. На момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров, 17 человек пострадали, 5 госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"Инцидент случился сегодня около половины восьмого утра между селом Визирка и поселком Новые Биляры", - говорится в сообщении.

Так, на перекрестке, вблизи пункта приема зерновых продуктов водитель грузовика, возвращаясь, столкнулся с автобусом, в котором находились 45 пассажиров - 17 человек пострадали, 5 госпитализировали.

Как писала "Страна", в Одессе ограбили автобус волонтеров, которые вывозили людей из прифронтовых городов.

Также мы рассказывали, что 19 сентября в Одессе кран въехал в маршрутку с пассажирами, пострадали люди.

Кроме того, мы сообщали, что в Польше машина насмерть переехала украинца, который лежал на дороге. Водитель не увидел украинца раньше времени из-за плохой видимости и сильного дождя. Трагедия произошла возле села Михалувек Плонского уезда Мазовецкого воеводства.