Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность.

Об этом сообщает СБУ.

"Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", - отметили в Службе безопасности.

Сообщается, что решение о запрете функционирования "Социалистической партии Украины" было принято на основании указа президента и решения СНБО. В их основе - доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы нацбезопасности.

"Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения", - объяснили в СБУ.

Таким образом, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее политических партий, среди которых: "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

В СБУ отметили, что в ходе следственно-оперативных действий было доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных Россией территориях Украины; организации и проведении на этих территориях "референдумов".

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня; в рамках этих производств объявили 37 подозрений.

"Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ. СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины и в дальнейшем будет отстаивать интересы государства в подобных судебных делах", - говорится в сообщении.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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