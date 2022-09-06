Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Партии Шария" на решение о ее запрете. Таким образом суд окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Об этом сообщает Телеграм-канал Службы безопасности Украины.

"Такое решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО", - сообщают в СБУ.

Отметим, сам лидер партии Анатолий Шарий находится в Испании. Украина инициировала вопрос о его экстрадиции. СБУ подозревает в государственной измене, в частности, в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Как писала "Страна", в июне Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария".

А незадолго до этого суд также запретил "Социалистическую партию Украины", партии "Левая оппозиция", "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо".