У себя дома под Киевом найден убитым ректор Киевского университета имени Гринченко Виктор Огневьюк. Полиция считает основной версией самоубийство.

По сведениям спикера полиции Киевской области Ирины Прянишниковой в пятницу близкие обнаружили Огневьюка в его доме под Киевом с огнестрельным ранением.

Ученый был еще жив, однако реанимационные мероприятия прибывших медиков результата не дали и он скончался от потери крови.

Рядом с ним нашли зарегистрированное на него же охотничье ружье. Каких либо данных о том, что некто посторонний мог проникнуть в дом Огневьюка и застрелить его, пока полиция не обнаружила.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, смерть наступила в частном доме Киевской области, в селе Шпытьки.

"В ходе расследования установили, что Виктор Огневьюк отправил своего водителя на шиномонтаж, заменить шины, а сам выстрелил себе в грудь из гладкоствольного ружья, зарегистрированного на его имя", - сообщили источники "Стране".

На месте была найдена записка со словами: "Я больше не могу так существовать. Простите меня. Пусть мои студенты поймут мой выбор".

По сведениям источников "Страны" в МВД, основная версия следствия, что выстрел совершил сам Огневьюк из своего же охотничьего ружья, будучи дома один.

Экспертам сейчас предстоит установить было ли это неосторожным обращением с оружием, или целенаправленный суицид, или убийство.

Для этих целей уже назначили экспертизы.

Наши собеседники из правоохранительных органов полагают, что этот инцидент по своей запутанности и отсутствию четкого мотива для суицида очень напоминает подобный случай с экс-главой Фонда Госимущества Валентиной Семенюк, случившийся 27 августа 2014 года в селе Чайки под Киевом, когда бывшую чиновницу нашли с огнестрельным ранением в голову и ружьем поблизости.

Несмотря на обилие конспирологических версий полиция закрыла в 2017 году это дело за отсутствием состава преступления - убийства.

В случае со смертью ректора Огневьюка также проверяется версия об умышленном убийстве, однако пока никаких зацепок нет. У ученого не было открытых врагов, на работе также было относительно все благополучно, он вел активный образ жизни,с началом вторжения РФ записался в тероборону и раздал студенческие компьютеры для нужд армии, активно занимался волонтерской деятельностью и часто записывал видеовыступления в военной форме, стоя за импровизированной трибуной, сделанной из ящиков, похожих на те, что используют для снарядов.

Погибший Виктор Огневьюк был доктором философских наук, профессором, академиком Национальной академии педагогических наук Украины. На нынешнюю должность был избран в октябре 2007 года.

Согласно сообщения на сайте университета прощание с ректором будет проходить 26 октября 2022 года в учебном корпусе университета имени Бориса Гринченко.

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