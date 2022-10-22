В возрасте 49 лет умер автор документального кино и украинский журналист Леонид Канфер.

Об этом сообщила его жена Светлана в Facebook.

С 2018 года журналист боролся с онкологическим заболеванием.

"Он боролся до конца, потому что обещал мне дожить до моего ДР, три дня не хватило", - написала Светлана.

Леонид Канфер родился в Минске, работал для разных телеканалов в Беларуси, России, Израиле, Германии, Украине. Снимал документальные фильмы, за которые получил премии ТЭФИ и Нью-Йоркского международного фестиваля документального кино.

Ранее мы писали, что в конце сентября на 55-м году жизни умер украинский журналист и один из самых известных театральных критиков Олег Вергелис, который был заслуженным журналистом Украины, членом Национального союза театральных деятелей и Национального союза журналистов Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в результате вражеских обстрелов погиб журналист каналов "Украина", "Украина 24" и "Дом" Александр Махов.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.