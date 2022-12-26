Представители праворадикального движения подтверждают гибель участников "Братства", которые, по данным ФСБ, были убиты в Брянской области РФ.

В частности, об этом пишет в Фейсбуке Евгений Карась, глава праворадикальной организации "С14".

Отметим, что официально Украина информацию о гибели данной группы не комментировала. Как утверждают в российской спецслужбе, это был диверсионный отряд, который проникнул на территорию РФ.



Напомним, сегодня днем ФСБ РФ заявила о попытке проникновения "украинской диверсионной группы" на территорию Брянской области России. В качестве подтверждения ФСБ опубликовала видео четырех погибших, как утверждается, украинских военных.

Затем ФСБ опубликовала имена погибших: командир Юрий Горовец, а также Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.