В пятницу, 30 декабря, в одном из ресторанов турецкого города Айдын прогремел взрыв. По предварительной информации, семь человек погибли.

Об этом сообщает CNN Turk.

Причина, по которой произошел взрыв в ресторане на базаре Узун Чарши, пока неизвестна.

На место происшествия сразу прибыли пожарные, медики и полицейские. Спасателям удалось потушить возгорание.

На данный момент известно, что в результате происшествия погибли 7 человек.

Ранее мы писали о том, что 23 декабря в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу на улице в 10-м округе. Два человека погибли, есть раненые. Мужчина сделал около семи-восьми выстрелов, после чего на улице возникла паника. Стрелка задержали.

Также мы сообщали о взрыве в Стамбуле, который совершила смертница 13 ноября. Взрыв произошел на улице Истикляль в центре Стамбула. Момент взрыва попал на камеры телефонов местных жителей и туристов, они опубликовали кадры в Твиттере. В результате взрыва погибли 6 человек, 53 человека пострадали. Также в сети появилось фото предположительно той самой террористки.