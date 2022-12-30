В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, какие упражнения для глаз помогут сохранить зрение во время отключений света.

Соответствующая инфографика опубликована в Facebook ЦОЗ.

"Делайте упражнения для глаз и перерывы для отдыха. Периодически перемещайте взгляд по близкому предмету на дальний. Это улучшает кровоснабжение глаз и позволяет отдохнуть. Достаточно 5 мин упражнений каждые 40-60 мин", - говорится в сообщении.

Медики рекомендуют следующие упражнения:

быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторить 4-5 раз;

сильно зажмуриться, считая до трех. После этого открыть глаза и посмотреть вдаль, считая до пяти. Повторить 4-5 раз;

вытянуть правую руку вперед, следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки в стороны, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз;

посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

в среднем темпе сделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, потом в левую, затем перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза.

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