В российской столице мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, которая расположена на Красной площади.

Об этом пишет РенТВ.

Злоумышленник Дмитрий М. подошел к елке с канистрой и облил дерево бензином. Но поджечь не успел, так как его заметили полицейские и сразу же задержали.

Сейчас елка находится под усиленной охраной.

Ранее мы рассказали, что в России житель поселка Первомайский Красноярского края, недовольный цветом и световой игрой новогодней гирлянды, сорвал украшение и попытался задушить им жену. Против него возбудили уголовное дело. Приехавший на место наряд полиции застал дома пьяного хозяина.

Также мы сообщали, что двое блогеров из России поднялись на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118. Сейчас правительство расследует инцидент, а владельцы здания угрожают иском.

Кроме того, мы писали о том, что оппозиционное российское издание The Insider разыграло российских тик-токеров, разослав им фейковый запрос на рекламу якобы от Кремля по поводу состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.