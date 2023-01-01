В Москве загорелся ресторан украинской кухни "Тарас Бульба" ("корчма Тарас Бульба") на Садово-Самотечной улице недалеко от станции метро "Цветной бульвар".

Об этом пишут российские СМИ.

О пострадавших пока не сообщается. Причина возгорания тоже пока неизвестна, хотя очевидцы говорят, что пожар начался с мангала. При этом утром 1 января ресторан не работал, он должен был открыться сегодня после обеда.

На месте работают оперативные службы. Жителей близлежащих домов эвакуируют из-за сильного задымления.

По данным агентства "Москва" со ссылкой на МЧС, площадь пожара поначалу составила 50 кв.м, потом выросла до 180 кв.м.

А по информации источника телеканала "Звезда", в помещении, где произошел пожар, обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Пожару присвоен первый ранг сложности.

На первом этаже сотрудники МЧС обнаружили восемь газовых баллонов.

В пабликах есть видео горящей корчмы "Тарас Бульба" в центре Москвы. Отметим, что это сеть заведений и у нее есть ресторан и в центре Киева, на улице Пушкинской.

Как писала "Страна", в Донецке в декабре был обстрелян ресторан, в котором праздновал день рождения Дмитрий Рогозин. Бывший глава "Роскосмоса" получил ранение. Позже ему успешно удалили осколок.

Мы также сообщали, что в ресторане турецкого города Айдын прогремел взрыв, в результате которого погибли люди.