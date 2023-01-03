Со 2 по 7 января в Москве поезда Кольцевой линии метро ходят в одну сторону.

Об этом сообщают российские издания.

В Департаменте транспорта объяснили, что таким образом получится "обновить инфраструктуру на каждом из путей, отвечающую за безопасность и управление движением поездов". При этом все станции линии будут открыты.

2–4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5–7 января — только по часовой стрелке. После проведения всех работ поезда станут ходить чаще, в вагонах будет свободнее, а график движения станет стабильнее.

В Дептрансе рекомендовали выбирать альтернативные маршруты на время проведения работ: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу.

Между тем в киевском метро 2 января произошел сбой в работе турникетов.

А 1 января в Киеве на рельсах метро нашли обломки ракет, движение по красной ветке было ограничено.