Из-за аномально теплой погоды синоптики предупреждают о подъеме воды в реках и опасности схода лавин в Карпатах.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

3-5 января в бассейне реки Припять продолжится постепенный рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см. Будет происходить дальнейшее затопление пойм, сельскохозяйственных угодий в отдельных приречных населенных пунктов Ковельского района Волынской области. Объявленный уровень опасности - желтый.

Карта гидрологической опасности на 4 января 2023 года

Также в Карпатах сохранятся повышенная опасность схода лавин. Желтый уровень опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Карта снеголавинной опасности в Карпатах на 4 января 2023

Напомним, что синоптики прогнозируют сегодня теплый день без существенных осадков.

Также мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается существенное похолодание и морозы до -16 градусов.

И о том, что в Украине из-за теплой погоды снизилось потребление электричества. Вчера, 3 января, свет обещали не отключать до 14:00. После этого стали задействовать плановые отключения.