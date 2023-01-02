Во вторник, среду и четверг, с 3 по 5 января, будет наблюдаться повышение уровня воды в реке Припять.

Об этом сообщает в Telegram пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"3-5 января на р. Припять в створе поста Речица продолжится постепенный рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см, будет происходить дальнейшее затопление пойм, сельскохозяйственных угодий в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что ситуация соответствует первому - желтому - уровню опасности.

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