Впервые судебное дело доверят роботу-адвокату.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, на слушаниях в следующем месяце ответчик получит совет от искусственного интеллекта с помощью приложения для смартфона.

"Робот-адвокат DoNotPay посоветует ответчику, что сказать в суде. Ответчик будет использовать приложение для смартфона и наушник, чтобы услышать совет", – говорится в публикации.

При этом местонахождение здания суда, обвинения и имя подсудимого не разглашаются.

Ранее мы писали, что в Китае создали "нейропрокурора", который может рассматривать типичные уголовные дела. По оценкам разработчиков, он выносит обвинения с точностью 97% и может освободить от рутины прокуроров-людей, которые могут более качественно заняться сложными делами.

Кроме того, мы сообщали, что в прошлом году в Украине планировали доверить искусственному интеллекту рассматривать административные правонарушения.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала срочно ввести мораторий на продажу и использование систем искусственного интеллекта, которые ведут к серьезным нарушениям прав человека.