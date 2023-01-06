В Киевской области подозреваемые в мошенничестве обманули 70 граждан более чем на 536 тысяч гривен под видом продажи древесины по заниженной цене.

Об этом сообщает прокуратура.

Обвиняемые размещали в одной из социальных сетей объявления о продаже древесины по ценам ниже рыночных. От покупателей они требовали полной оплаты на банковские карты, а после получения денег не выходили на связь.

Следствием уже установлено 70 обманутых, каждый из которых перевел мошенникам от 5 до 12 тыс. грн за "товар". В общей сложности мошенники обманули потерпевших на более чем на 536 тыс. грн.

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