Обстрелы и продолжительные отключения электроэнергии в декабре ослабили экономическую активность в Украине, что обусловило снижение спроса на рабочую силу и количество вакансий сократилось на 5-23% (по разным показателям сайтов поиска работы). При этом у людей исчерпаны сбережения.

Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

"Дефицит э/э продолжал ограничивать экономическую активность в декабре. Подавляющее большинство предприятий сократили производство, хотя часть смогла стабилизировать работу благодаря средствам автономного энергопитания, смене часов работы или получению э/э под производственные нужды. Впрочем, это повысило их производственные издержки. Предпраздничный спрос и льготные условия импорта энерготоваров к концу года способствовали оживлению торговли, а теплая погода – уборке кукурузы", - сказано в документе.

В НБУ добавили, что перебои с э/э и сезонное ослабление рынка труда обусловили сокращение спроса и предложения на рынке рабочей силы. Эти же факторы и, вероятно, предпраздничные путешествия интенсифицировали пересечения границы (как на въезд, так и выезд) в конце года. Трудоустройство и нехватка средств остаются основными проблемами внутренних и внешних переселенцев.

В докладе приводятся данные ООН, согласно которым на 3 января 2023 года из Украины выехали 17,1 млн человек, а вернулись — 9,2 млн.

За пределами Украины оставались 7,9 млн, из них статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,9 миллиона. В последнюю неделю 2022 года количество въездов и выездов было самым высоким с октября.

Аналитики Нацбанка также ссылаются на данные исследования МОМ — межправительственной организации, миграционного агентства ООН. По данным МОМ, среди не выезжавших семей свои сбережения потратили уже 43% украинцев, а среди выезжавших — 56%.

Ранее "Страна" писала, что в Кабмине призвали внутренних переселенцев активнее искать работу и не полагаться только на соцпомощь.

Мы также сообщали, что в некоторых областях Украины уже закончились места для размещения внутренних беженцев.