В России мужчина в течение суток обзванивал отделы полиции в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве, заявляя, что он 33-летний Дмитрий А., и он бежал из воинской части в Москве. Он также заявлял по телефону о намерении совершать взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Во время звонков он постоянно указывал разные данные, называя себя то срочником, то вагнеровцем, то уроженцем Украины.

Сотрудники полиции, проверив информацию, звонившего не нашли. Тем не менее, некоторые СМИ успели подать информацию о бегстве солдата из воинской части в Москве, как факт.

СМИ сообщают, что номер звонившего зарегистрирован в Тульской области и использовался разными людьми, в том числе, трудовым мигрантом.

Напомним, 10 января в Москве в складских помещениях вспыхнул мощный пожар.

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Ранее сообщалось, что в российском Ангарске пожилая женщина бросила в военкомат три коктейля Молотова. Две бутылки она она бросила в здание, а третья отскочила и попала в машину, принадлежащую сотруднику военкомата.