В Санта-Барбаре (Калифорния) скончалась немецкая манекенщица Татьяна Патитц.

Она была самой тихой и непубличной из пятерки супермоделей 1990-х, в которую кроме нее входили Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон.

О смерти знаменитости сообщают мировые издания .

Патитц родилась в Гамбурге. Её отец - немец, а мать - эстонка. Именно её называли первой супермоделью.

Татьяна умерла 11 января в возрасте 56 лет. Ее агент Корин Николас рассказала, что одна из красивейших женщин планеты долгое время боролась с тяжелой болезнью – метастазирующим раком молочной железы.

Патитц начала карьеру модели в 1983 году, в 1985 году она впервые появилась на обложке британского Vogue.

В 1990 году британский Vogue вышел с фотографией Кроуфорд, Тарлингтон, Евангелисты, Кэмпбелл и Патиц на обложке, сделанной знаменитым фотографом Питером Линдбергом. Это изображение стало одним из самых известных в поп-культуре и ознаменовало начало эры супермоделей.

"Она была гораздо менее заметна, чем ее соратницы - более загадочная, более взрослая, более недосягаемая, — и в этом была своя привлекательность", - сказала о Патитц главный редактор Vogue Анна Винтур.

Обложка 1989 года. Фото: Питер Линдберг

Помимо участия в показах, фотосессиях и рекламе Патитц снималась в видеоклипах, например, в ролике на композицию Джорджа Майкла "Freedom", где появились и другие супермодели.

В 2000-х и позднее Патитц принимала участие в избранных показах, рекламных кампаниях и фотосессиях для крупнейших в модной индустрии изданий.

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