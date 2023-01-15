В ближайшее время ожидается "комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей".

Об этом предупреждает Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграм-канале.

С этой целью Россия попытается задействовать украинских журналистов, пишет ГУР.

Цель этой операции, по данным ГУР - "подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров и уменьшение помощи от них".

От имени популярных западных изданий агенты российских спецслужб будут обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности ВСУ.

ГУР просит журналистов из Украины внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

Напомним, ранее украинская разведка предупредила о мошенничестве от ее имени.

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