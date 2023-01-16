Отставка члена палаты представителей республиканца Джорджа Сантоса, оказавшегося в центре скандала из-за нестыковок и ложных данных в его биографии, возможна, если вскроются нарушения финансирования его кампании.

Об этом заявил председатель комитета палаты по надзору Джеймс Комер, чьи слова приводят американские СМИ.

"Если он нарушил законы о финансировании кампании, его исключат из конгресса", - сказал Комер.

Комер назвал солгавшего однопартийца "плохим парнем", чей способ попадания в конгресс он не одобряет. Но добавил, что Сантос не первый политик, избранный в конгресс с помощью обмана избирателей.

"Он попадет под строгое расследование, необязательно из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании", - добавил он.

Сам Сантос ранее говорил, что не уйдет в отставку, "если его не попросят 142 тысячи" поддержавших его избирателей.

В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии Сантоса.

На этом фоне конгрессмен сознался, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и сведения о том, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup.