Днем во вторник, 17 января, жители Киева и области могут услышать звуки взрывов. Киевская городская военная администрация предупредила, что они связаны с ликвидацией взрывоопасных предметов на северной окраине столицы.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в телеграм-канале.

Работы будут проходить с 10:30 до 12:30 на территории Вышгородского района, там специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Поэтому в некоторых громадах области можно будет услышать звуки взрывов.

В КГВА призывают сохранять спокойствие, а при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытия.

Ранее сообщалось, что на севере Киевской области саперы Сил обороны устанавливают мины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за всеми новостями 17 января в своем онлайне.

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