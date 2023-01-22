Вплотную к белорусской границе (в 8 километрах от нее), в Чернобыльской зоне отчуждения ВСУ провели учения для спецназовцев.

Об этом сообщает в Facebook командование Объединенных Сил ВСУ.

Привлекалась тяжелая техника, танки, БМП, самоходная артиллерийская батарея. Целью было отработать сценарий, при котором приходится сдерживать российские войска, вторгшиеся с территории Беларуси. По легенде, на высадку вражеского десанта выдвигается штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков.

Учения провели на еще одной локации – в гостинице "Полесье" в Припяти. Там отрабатывалось взаимодействие в условиях городской застройки.

Вчера об этих учениях рассказывал командующий группировки обороны Киева Александр Павлюк. А в ГУР заявили, что угрозы вторжения РФ со стороны Беларуси пока нет.

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